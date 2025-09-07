Több ezren tüntettek Kijevben a kényszersorozás ellen

Több ezren tüntettek pénteken a kijevi Majdanon, a 2014-es forradalom helyszínén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tervezete ellen, amellyel szigorítaná a dezertálás büntetését – írja az Ukrajinszka Pravda.

A tömeg így tiltakozott a dezertáló katonák büntetőjogi felelősségre vonásának tervezett szigorítása ellen. A tüntetők saját készítésű plakátjain olyan feliratok szerepeltek, mint a „nem a megfelelőket büntetik” vagy a demonstáció szállóigéje:

„A szolgálat nem rabszolgaság!”

Az egyik női veterán – aki egyben a demonstráció szervezője is – Facebook-oldalán nyíltan felszólította a kormányt, hogy állítsa le a katonák elnyomását. „Ne fogadják el a 13452-es számú törvényjavaslatot, töröljék a 8271-es számú 2022-es törvényt, és nevezzenek ki egy katonai alapvető jogi biztost” – írta.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a demonstráció békés jellege nem engedélyezi a fáklyák, hangfalak és megafonok használatát. „Figyeljünk a biztonságra, és előzzük meg a provokációkat!” – írta a veterán, aki hozzátette, hogy a rendezvény „a katonai adminisztráció és a kijevi városi vezetés engedélyével zajlott”.

Forrás: hirado.hu