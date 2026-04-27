Több millió hrivnya értékű pénzmosás a hadsereg beszállítójánál

Közel 580 millió hrivnya tisztára mosása, valamint több mint 100 millió hrivnya adóelkerülés miatt vette őrizetbe az ukrán rendőrség egy bűnbanda tagjait. A szervezet egy olyan beszállító pénzét mosta tisztára, aki a hadsereggel állt szerződésben.

Az ukrán nyomozók több mint 40 olyan fiktív vállalkozást azonosítottak, amelyeket a bűnszervezet tagjai irányítottak, és amelyek lényegében egy „átalakító központként”, pénzmosodaként szolgálták. „Ezeknek a cégeknek az igazgatói között vannak olyan ukrán állampolgárok, akik 2014 óta az úgynevezett Donyecki Népköztársaságban élnek, támogatják az orosz hatóságokat és az Ukrajna elleni agressziót, egyikük pedig tanárként dolgozik, és elnyerte az » Oroszország tanára« kitüntetést. E cégek alapítói szintén olyan személyek, akik állítólag lengyel állampolgárok. A Lengyel Köztársaságtól kapott információk szerint azonban ezek csak fiktív személyek” – írták abban az ukrán rendőrségi közleményben, amelyben több fotót is megosztottak az esetről.

Az RBK Ukrajina hírügynökség szerint a bűnbanda által kialakított hálózat lényegében így működött:

A védelmi beszállító egy fedőcégekből álló hálózaton keresztül átulta a pénzt;

a pénzt az átalakító központként” keresztül tisztára mosták, majd készpénzben felvették;

és ennek köszönhetően nemcsak tisztára mosták a pénzt, hanem jelentős mértékű adóelkerülést is megvalósítottak az elkövetők.

Mint írták, tavaly decemberben a pénzmosó hálózat több résztvevőjét tájékoztatták a hatóságok arról, hogy felmerült velük szemben a bűncselekmények gyanúja. Ezt jelezték a pénzmosó központ vezetőjének; annak a társszervezőnek, aki a vállalkozás és a központ közötti kommunikációt végezte; és a csoport könyvelőinek.

A gyanú közlése után azonban a gyanúsítottak nem álltak le a bűncselekményekkel, hanem ellenakciókat kezdtek szervezni az ellenük dolgozó nyomozóval megfélemlítése érdekében.

Sőt, még valakit is kerestek azzal, hogy gyújtsa fel az autóját, amiért kétezer dollárt ajánlottak neki – közölte a rendőrség.

A hatósági vizsgálatok szerint az adóelkerülés következtében az állam 100 millió hrivnya veszteséget szenvedett el, a védelmi beszállító pedig közel 580 millió hrivnyát „mosott tisztára” a pénzmosodán keresztül – írták a közlemény végén.

Hasonló csalásokra derült az állami tulajdonú vállalatoknál is

Az RBK Ukrajina az esettel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy a napokban állami cégeknél – köztük az Ukrenerho energiavállalatnál – is lepleztek le olyan ügyeket, ahol hasonló bűnügyi struktúrában történtek visszaélések.

Az Ukrenerhonál a közelmúltban egy több mint 447 millió hrivnyás sikkasztási ügyletet lepleztek le, amelynek a lényege az volt, hogy egy hatfős bűnszervezet tagjai 2022 és 2024 közt meghamisították az áramigényről szóló adatokat – vagyis a valóságban jóval több energiát adtak el a fogyasztóknak, mint amit a nyilvántartásba írtak –, és az ebből keletkező hasznot lefölözték, amivel az államot károsították meg.

Egy másik állami energiaszolgáltatónál, az Ukrgaszvidobuvannyánál szintén egy nagy értékű sikkasztási ügyre derült fény. Ott a vállalat volt tisztviselői – a beszállítókkal összeállva – egy olyan konstrukcióban vettek részt, amelynek révén a gáztermeléshez szükséges nyersanyagokat a valós piaci ár kétszeresére-háromszorosára túlárazva vásárolták meg. Az államot ért veszteség abban az esetben legalább 295 millió hrivnya volt a becslések szerint.

Forrás: hirado.hu