Több mint 12 órás rendkívüli áramszünet sújtotta Kijevet

Több mint 12 órán át tartó rendkívüli áramszünet sújtotta Kijevet és térségét, miután Oroszország az ukrán energia- és gázinfrastruktúra ellen indított nagyszabású drón- és rakétatámadást november 8-án éjjel. A csapássorozat több nagyvárost is elért, és komoly károkat okozott az energiahálózatban – írja a The Kyiv Independent.

Az Ukrán Légierő szerint Oroszország 458 drónt indított, köztük Sahíd típusú támadódrónokat, amelyekből 406-ot sikerült megsemmisíteni. A 45 kilőtt cirkáló- és ballisztikus rakétából kilencet lőttek le.

A támadások fő célpontjai Kremencsuk, Kijev, Dnyipro, Harkiv és Csernyihiv voltak, de robbanásokat jelentettek Szumiból és Odessza megyéből is. Volodimir Zelenszkij elnök a csapásokat „nagyon arcátlannak” és „demonstratívnak” nevezte, és közölte, hogy Ukrajna az Egyesült Államokkal további Patriot légvédelmi rendszerek beszerzéséről egyeztet.

Az országos hálózatüzemeltető, az Ukrenerho több régióban is rendkívüli áramkieséseket jelentett.

A DTEK, Ukrajna legnagyobb magánenergetikai vállalata arról számolt be, hogy egyik hőerőműve „komoly károkat” szenvedett. A cég szerint az orosz erők a teljes körű invázió kezdete óta már több mint 210 alkalommal támadták meg erőműveit.

Svitlana Hrinchuk energiaügyi miniszter közölte, hogy a károk felmérése folyamatban van, és a megszokott, napi legfeljebb négyórás tervezett áramszünetek akkor térhetnek vissza, „amikor az energiarendszer stabilizálódik”. Estére a miniszter már arról beszélt, hogy részben sikerült stabilizálni a helyzetet, így a lakosság jobban tervezheti teendőit.

Hrinchuk a mostani csapást „az egyik legnagyobb közvetlen ballisztikus rakétatámadásnak” nevezte Ukrajna energetikai létesítményei ellen a 2022 februárjában kezdődött invázió óta.

A fővárosban hajnali 4:30 előtt hallottak robbanásokat, miközben a légvédelem aktívan dolgozott a város felett. Vitalij Klicsko polgármester szerint a Pecherszki kerületben tűz ütött ki a lezuhanó dróndarabok miatt, amelyet később eloltottak. Sérültekről nem érkezett jelentés.

A kijevi támadás része volt annak a szélesebb orosz offenzívának, amely Ukrajna középső, déli és keleti régióit is érintette. Odessza megyében a katasztrófavédelem energetikai létesítmény elleni találatot jelentett.

Az ősz folyamán Oroszország fokozta az ukrán energiainfrastruktúra elleni csapásokat, a korábbi, október 3-án és 5-én végrehajtott támadások például az ország gáztermelő kapacitásának mintegy 60 százalékát semmisítették meg.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: korábbi felvétel. Forrás: EPA/Sergey Dolzhenko