Több mint 15 300 ember kereste fel a Legyőzhetetlenségi pontokat januárban Kárpátalján

Január folyamán Kárpátalján a Legyőzhetetlenségi pontok több mint 15 300 embernek nyújtottak támogatást – közölte az Ungvári Városi Tanács.

A legtöbb látogatót a munkácsi, rahói, ungvári, csapi és kőrösmezői (Jaszinya) pontok fogadták, elsősorban az Ukrzaliznicja pályaudvarain.

A január közepén tapasztalt csúcsidőszakban a hideg és a hosszabb áramszünetek miatt a helyiek és a régióba látogatók leggyakrabban azért érkeztek a pontra, hogy felmelegedjenek, feltöltsék a telefonjukat vagy internethez jussanak.

Jelenleg Kárpátalján 31 Legyőzhetetlenségi pont működik aktívan, de a teljes hálózat sokkal nagyobb: összesen 459 helyszín van készenlétben, teljes felszereltséggel, azonnali üzembe helyezésre.

A kiterjedt hálózat lehetővé teszi, hogy gyorsan reagáljanak a kihívásokra és támogassák a lakosságot a nehéz körülmények között. A legközelebbi pontot a Gyija applikációban lehet megtalálni.

Fotó: Ungvári Városi Tanács.

Kárpátalja.ma