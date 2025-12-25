Több mint 2 kilogramm amfetaminra csaptak le az ungvári határátkelőn

Jelentős mennyiségű kábítószert foglaltak le a hatóságok az ukrán–szlovák határon – tudatta a Novini Zakarpattya internetes hírportál.

Egy Audi Q3 típusú személygépkocsi érkezett Ukrajnába Szlovákia felől. A járművet egy ukrán állampolgárságú nő vezette, utasa pedig egy 42 éves kárpátaljai férfi volt. Mindketten az úgynevezett „zöld folyosót” választották, ezzel azt jelezve, hogy nem szállítanak tiltott vagy bejelentésköteles árut.

A vámtisztviselők azonban operatív információk birtokában voltak egy lehetséges drogcsempészési kísérletről, ezért a járművet – a rendőrség és a határőrség közreműködésével – alapos ellenőrzésre irányították. Az átvizsgálásba a Kárpátaljai Vámhivatal kutyás egységét is bevonták.

Ricsi nevű szolgálati kutya a férfi utasnál jelzett: a hátára rögzítve egy közel 1 kilogrammos, kristályos állagú anyagot tartalmazó csomagot találtak, amely amfetaminra hasonlított. Az ellenőrzés során egy mosóporos dobozban további több mint 1 kilogramm azonos anyag került elő. A gyorsteszt megerősítette, hogy amfetaminról van szó.

A nyomozás ezt követően folytatódott: a hatóságok házkutatást tartottak az érintettek lakhelyén, a Munkácsi járásban, ahol a kutyás egység újabb mintegy 2 kilogramm pszichotróp anyagot talált.

Összesen több mint 4 kilogramm amfetamint foglaltak le. Az ügyben jelenleg is zajlanak a nyomozati cselekmények annak érdekében, hogy feltárják az illegális kábítószer-kereskedelemben érintett valamennyi személyt.

Kárpátalja.ma