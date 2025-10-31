Több mint 200 fogyasztó marad gázellátás nélkül a Huszti járásban

November 3-án, hétfőn szünetelni fog a gázszolgáltatás Száldoboson (Szteblivka) az újonnan épített gázvezeték-hálózatba történő kapcsolása miatt. A gázellátás megszüntetése a Druzsba és a Travneva utcákat érinti.

Erről Gazmerezsi Ukrajinyi KFT kárpátaljai fiókjának sajtószolgálata számolt be.

A gázellátás helyreállítására irányuló munkálatok november 4-én kezdődnek.

A fogyasztókat arra kérik, hogy hétfő reggel zárják el a gázfogyasztó berendezések előtti csapokat, hogy a szakemberek elvégezhessék a szükséges munkálatokat.

Kárpátalja.ma