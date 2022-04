Több mint 250 menekültről gondoskodik a Mezőkaszonyi kistérség

A Mezőkaszonyi kistérségbe látogatott a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának (KHÖT) koordinációs válságstábja, hogy felmérje a jelenlegi helyzetet. A kistérséghez tartozó településeken jelenleg több mint 1 100 menekült tartózkodik, akik közül több mint 250 a kommunális intézmények valamelyikében van elszállásolva.

A különböző segélyezési programoknak köszönhetően az önkormányzat meg tudta oldani a menekültek teljes körű ellátását. Nagyon fontosnak érezzük a KHÖT tagságát képező önkormányzatokat, hiszen a menekültek ellátása mellett nagy munkát fektetnek a megérkező emberek nyilvántartásba vételébe, a segélyezési csomagok folyósításába – számolt be róla, Rezes József a KHÖT igazgatója a Tv21 Ungvárnak.

„A háború első napjaitól fogadunk be menekülteket a kistérségünk intézményeiben, elsősorban a mezőkaszonyi és zápszonyi óvodában és a beregsomi iskola épületében, továbbá Hetyenben és Rafajnán is. Ezekben az intézményekben napról-napra körülbelül 200-280 menekültet látunk el. A kistérség alsó tagozatos osztályaiban online oktatás folyik, az óvodák működését viszont nem tudjuk megoldani, mivel nagyrészt az óvodák épületeiben vannak elhelyezve a menekültek. Reményeink szerint minél hamarabb át tudjuk majd őket helyezni más intézményekbe, hogy az óvodákat is megnyithassuk” – nyilatkozta Lengyel László, a Mezőkaszonyi kistérség Oktatási és Kulturális Osztályának vezetője.

A Kaszonyi Aranykulcsocska óvodában jelenleg több, mint 50 belső menekült talált átmeneti szállást, akik főként Kijev környéki és dél-ukrajnai településekről érkeztek.

A Mezőkaszonyi kistérség megbirkózik a belső-ukrajnaiak ellátásával, de nagy segítséget kapnak a határontúli testvértelepülésektől is.

TV21 Ungvár/Kárpátalja.ma