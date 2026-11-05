Több mint 2600 elektromos cigarettát találtak egy kisbuszban az asztélyi határátkelőn

Nagy mennyiségű, kínai gyártmányú elektromos cigarettát találtak a vámosok egy mikrobuszban az asztélyi határátkelőn, a magyar–ukrán határon. A lefoglalt termékek becsült értéke eléri az 1,3 millió hrivnyát – tudatta az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya november 5-én.

A szabálytalanságra egy Mercedes-Benz Sprinter ellenőrzése során derült fény. A Magyarországról visszatérő sofőr a zöld folyosót választotta, ezzel azt jelezve, hogy nem szállít kötelező vámáru-nyilatkozat alá eső, illetve behozatali korlátozás alá tartozó árut.

A jármű csomagterének átvizsgálásakor azonban 261 dobozt találtak, amelyekben összesen 2610 darab, különböző típusú Elf King DC5000 és Myde Plus márkájú elektromos cigaretta volt. A termékek kínai gyártmányúak.

A vámhatóság emlékeztetett arra, hogy az ukrán jogszabályok értelmében egy személy legfeljebb két elektromos cigarettát vihet át a határon saját használatra.

Az ügyben a sofőr ellen jegyzőkönyvet vettek fel a vámeljárási szabályok megsértése miatt.

A vámhatóság emellett értesítést küld a Kárpátaljai Megyei Gazdasági Biztonsági Hivatal területi igazgatóságának is.

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