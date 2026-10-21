Több mint 4 kiló kannabiszt próbált Magyarországra csempészni egy holland férfi

Egy 64 éves holland állampolgárt kilenc év szabadságvesztésre ítéltek, miután több mint 4 kilogramm kannabiszt próbált Magyarországra szállítani Kárpátaljáról.

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség tájékoztatása szerint az eset 2025 márciusában történt a tiszaújlaki határátkelőnél. A férfi egy brit rendszámú Nissan személyautóval tartott Magyarországra, és a zöld folyosót választotta a vámellenőrzéshez.

Az autó alaposabb átvizsgálásakor egy szolgálati kutya kilenc vákuumcsomagban elrejtett kannabiszt talált. A kábítószer szárazanyag-tartalma meghaladta a 4 kilogrammot.

A férfi Ukrajnában vásárolta a kábítószert, és továbbértékesítés céljából akarta külföldre csempészni.

A bíróság különösen nagy mennyiségű kábítószer értékesítési célú, illegális megszerzésében, birtoklásában és szállításában, valamint kábítószer-csempészet kísérletében találta bűnösnek. A bűncselekmények halmazata miatt kilenc év szabadságvesztésre ítélték.

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