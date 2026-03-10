Több mint 40 hektárnyi terület veszett el a Szinevéri Nemzeti Parkból egy köztisztviselő hanyagsága miatt

A Huszti Járási Ügyészség vádat emelt egy volt állami földhivatali nyilvántartó ellen, akinek hanyagsága miatt 44,5 hektár a Szinevéri Nemzeti Park természetvédelmi területéből illegálisan mezőgazdasági földként került nyilvántartásba

Az ügyészség tájékoztatása szerint a nyomozás alapján a tisztviselő adatok vitt fel az Állami Földnyilvántartásba, kataszteri számot adott a bevitt földterületnek, és mezőgazdasági területként jegyezte be, amelynek teljes területe meghaladja a 215 hektárt. Ugyanakkor tudatában volt annak, hogy ennek a területnek egy része – 44,5 hektár – átfedésben van a természetvédelmi terület földjeivel, amelyeket a Szinevéri Nemzeti Park folyamatosan használ.

Az ilyen intézkedések eredményeként a községi tanács hivatalossá tudta tenni a meghatározott telekre vonatkozó közös tulajdonjogot. Ennek eredményeként az állam elvesztette a természetvédelmi alap 44,5 hektárnyi földterületének tulajdonjogát, amelynek becsült piaci értéke meghaladja a 17 millió hrivnyát.

Az ügyészség a tisztviselő cselekedetét az ukrán Büntető Törvénykönyv 367. cikkének 2. pontja alapján minősítette – hivatalos hanyagság, amely súlyos következményekkel járt az állami érdekre nézve.

Jelenleg az ügyészség kezdeményezte a vitatott 44,5 hektár természetvédelmi föld tulajdonjogának visszavonását a helyi tanács következő ülésén.

