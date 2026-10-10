Több mint 700 doboz cigarettát próbált Magyarországra csempészni egy kárpátaljai nő

Összesen 730 doboz, ukrán zárjegy nélküli cigarettát találtak a vámosok egy Opel Vivaro típusú mikrobuszban a tiszaújlaki határátkelőnél – tudatta az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán október 10-én.

A tájékoztatás szerint a járművet egy 29 éves, kárpátaljai nő vezette, aki a zöld folyosót választotta a vámellenőrzés során.

A jármű alaposabb átvizsgálásakor azonban a vámosok a műszerfalban és az utastér küszöbeiben kialakított rejtekhelyeket találtak. Ezekben rejtették el a 730 doboz, ukrán adójegy nélküli cigarettát.

A nő ellen az ukrán vámkódex 483. cikkének első része alapján vámjogi szabálysértés miatt indíthatnak eljárást.

A cigarettát és a mikrobuszt – amelyek előzetesen becsült összértéke meghaladja a 400 ezer hrivnyát – lefoglalják. A vámhatóság emellett értesíti a Gazdasági Biztonsági Hivatal területi kirendeltségét az esetleges bűncselekmény gyanújáról.

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