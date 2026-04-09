Több mint egymillió hrivnyát fordítottak szociális támogatásokra a Beregszászi kistérségben

A Beregszászi kistérségben évek óta működő „Törődés” program továbbra is jelentős segítséget nyújt a nehéz élethelyzetbe került lakosok számára. A kezdeményezés keretében 2026 első negyedévében több mint 1 millió hrivnyát fordítottak különböző szociális támogatásokra.

Az adatok szerint 732 lakos részesült 50 százalékos gyógyszerköltség-térítésben orvosi receptek alapján, összesen 546 519 hrivnya értékben. Emellett 103 személy – köztük munkanélküliek, fogyatékkal élők, alacsony jövedelműek, egyedülállók és nagycsaládosok – egyszeri anyagi támogatást kapott, amelynek teljes összege 352 560 hrivnya volt.

A kistérség 16 család számára biztosította a temetési költségek részleges megtérítését 37 155 hrivnya értékben, továbbá egyszeri, 5 000 hrivnyás támogatást nyújtott az ATO- és OOSZ-műveletekben (Egyesített Erők Hadművelete) elhunytak hozzátartozóinak. A veterán- és nemzetközi harcos szervezetek támogatására 62 140 hrivnyát különítettek el.

A városi támogatási rendszer részeként további szociális intézkedések is megvalósultak. Egy munkabaleset következtében munkaképtelenné vált személy 37 500 hrivnya támogatásban részesült. Nem hivatásos ápolási támogatást 32 lakos kapott, összesen 147 563 hrivnya értékben.

Emellett 735 lakos vehette igénybe a közlekedési és kapcsolattartási kedvezményeket 23 757 hrivnya összegben, valamint civil kezdeményezéseket is támogattak, köztük a veteránközpontot és a Pixel-Beregszász civil szervezetet, összesen 69 882 hrivnya értékben.

A kistérség vezetése hangsúlyozta: a jövőben is folytatják és bővítik a szociális programokat annak érdekében, hogy minden rászoruló megkapja a szükséges segítséget.

