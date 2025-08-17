Több mint ezer csomag cigarettát találtak egy buszban Nevetlenfalunál

A vámtisztviselők a határőrökkel együttműködve csempészett cigarettát találtak egy távolsági autóbuszban augusztus 17-én a nevetlenfalui ellenőrzőponton – közölte a Kárpátaljai Vámhivatal a Facebook-oldalán.

A közlemény szerint a Técsőről Prágába tartó buszt egy 46 éves kárpátaljai férfi vezette, aki a vámellenőrzés során biztosította a vámosokat arról, hogy nem szállít tiltott árut.

Az ellenőrzés során azonban 1150 csomag, különböző márkájú cigarettát találtak a busz WC-jében, továbbá a kézipoggyászok számára fenntartott felső polcok hátsó falai mögött kialakított rejtekhelyekben.

A Marlboro, L&M, Chesterfield és Parliament márkájú cigaretták becsült értéke 153,2 ezer hrivnya. A dohánytermékeket, valamint a „Van Hool” márkájú autóbuszt, lefoglalták.

Kárpátalja.ma