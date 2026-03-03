Több tízezer ember lépte át Ukrajna nyugati határát az elmúlt nap során
Március 2-án Ukrajna nyugati határait az Erópai Unió és Moldova felé összesen 62 ezer személy és 17 ezer jármű lépte át.
Az országba 31 ezer ember érkezett, ebből 28 ezer ukrán állampolgár volt.
Az Ukrán Állami Határszolgálat Nyugati Regionális Osztályának tájékozatása szerint az országból szintén 31 ezer személy hagyta el a határt: 20 ezren Lengyelország felé, a többiek más EU-országokba és Moldovába utaztak.
A határon 69 humanitárius teherautót regisztráltak.