Többszöri törvénysértés miatt ítéltek el egy gyertyánligeti férfit

Három év nyolc hónap szabadságvesztésre ítéltek egy gyertyánligeti férfit.

A kárpátaljai ügyészség szerint a bíróságon bebizonyosodott, hogy a vádlott 2018 óta folyamatosan követett el törvénysértéseket. Többek között huliganizmust követett el egy helyi boltban, a községi tanács épületében és egy kórházban is. Ezen kívül a férfinál pszichotróp anyagokat, kannabiszt találtak, melyet saját használatra tartott magánál.

Mint kiderült, a férfi többször is bántalmazta édesanyját. Emiatt már közigazgatási felelősségre vonták, és le is tartóztatták. Az elkövető a büntetéseket követően sem hagyta abba a sértettel szembeni erőszakot. Többször kilakoltatta anyját a házból, és fizikai erőszakot is alkalmazott.

A férfi utoljára 2023 februárjában kapott büntetést kábítószer birtoklásért. A rendfenntartók folyamatosan rögzítették a szabálysértéseket.

Kárpátalja.ma/pershij.com.ua