A toborzóközpontban halt meg egy férfi Kijevben

Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) vizsgálja annak a férfinak a halálát, aki a területi toborzási és szociális támogatási központban (TCK) esett össze Kijevben – írja az UNIAN hírügynökség október 24-én.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 43 éves férfi a kijevi Podilszkij kerületben található toborzóközpontban tartózkodott, amikor hirtelen a földre esett és meghalt.

Az igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint a férfi halálát zárt koponyasérülés okozta. Közölték továbbá, hogy más testi sérülést nem találtak rajta.

A halálok végső megállapításához meg kell várni a szövettani vizsgálatok eredményeit.

Kárpátalja.ma