Tömegbaleset Lembergben: villamos, busz és négy autó ütközött

Három ember megsérült abban a tömegbalesetben, amely péntek délután történt Lembergben (Lviv), a Hajdamacka utcában. A karambolban egy villamos, egy autóbusz és négy személygépkocsi volt érintett. Az ütközések következtében az egyik gépkocsi egy másik autó alá préselődött.

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset délután négy óra körül történt. Elsőként egy 61 éves nő által vezetett villamos és egy 25 éves férfi vezette Ford Mondeo ütközött össze. A Ford vezetője elveszítette uralmát a jármű felett, és egy Volvónak csapódott. A Volvo ezután egy 31 éves férfi által vezetett autóbusszal ütközött, amely nekiment egy 50 éves sofőr által irányított Mercedes-Benz Sprinternek. A kisbusz végül egy 60 éves férfi vezette Citroën Berlingóval karambolozott.

A hatóságok három sérültről számoltak be: a villamos vezetőjéről, a Ford sofőrjéről és az autóbusz egyik utasáról. Sérüléseik jellege és állapotuk egyelőre nem ismert.

A helyszínen nyomozók és járőrök dolgoztak.

Kárpátalja.ma

Forrás: ua.news

Nyitókép: Szuszpilne

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