Tömegesen költöznek be Ungvárra az ukránok

A kárpátaljai megyeszékhelyen, Ungváron ugyan továbbra is a helyiek közül kerül ki az ingatlanvásárlók többsége, az elmúlt időszakban azonban már megfigyelhető volt a belső ukrajnai kereslet és befektetői kör élénkülése a régióban – erről írt cikkében az RBK Ukrajina hírügynökség.

A portál szerint a háború sújtotta Ukrajnában elsősorban a biztonság és a stabilitás jelenti a legnagyobb vonzóerőt a határ mentén fekvő régióban, amely egykor a történelmi Magyarország szerves része vol. Éppen ezért nem véletlen – mint írják – az, hogy

újabban ukránok tömegei költöznek ide vállalkozásaikkal és befektetéseikkel együtt.

Az ukrán állami statisztikai hivatal szerint 2025-ben Ungvár bekerült a 6 ukrajnai város közé, ahol a legnagyobb mennyiségben adtak el lakóingatlanokat. Az RBK Ukrajina szerint ez nemcsak az aktív építkezést jelzi, hanem a valós, fizetőképes kereslet megjelenését is.

A beköltözők és az újonnan megjelenő vállalkozások közül elsősorban a kijevi területről érkezők vannak többségben, de a kereslet és az érdeklődés növekedését lehet tapasztalni a többi belső-ukrajnai régióból is. Az elmúlt években jelentős mértékben bővült a kárpátaljai turisztikai kínálat is: számos szálloda és turisztikai létesítmény jelent meg a térségben.

Ez alapján az a tendencia látszik kirajzolódni, miszerint Kárpátalja – és azon belül is főként Ungvár – országos befektetési célponttá válik, kiszámítható kereslettel és növekedési logikával.

Ezzel szemben a többi ukrán régióban – különösen a kijevi és a fővárosi, valamint a ternopili területeken – jelentős mértékben drágultak az ingatlanok: a legtöbb ukrán településen 10–20 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak – írta az RBK.

Forrás: hirado.hu