Törölhetik a csapi választás eredményeit

Érvényteleníthetik a csapi választási eredményeket – írja a 0312.ua. Az ungvári hírportál értesülései szerint a szavazás során számos szabálysértés merült fel, úgy, mint a választópolgárok megvesztegetése, személyi igazolvány nélkül kiadott szavazólapok, egy személy számára több szavazólap kiadása, valamint személyek tömeges szállítása a szavazóhelyiségekhez.

A jogszabályok megsértése miatt több párt is panaszt nyújtott be. A jogászok véleménye szerint minden ok adott a választás megismétlésére.

Kárpátalja.ma