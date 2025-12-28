Törvénytervezetet nyújtanak be falusi toborzóközpontok létrehozására

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa toborzóközpontok létrehozását kezdeményezi a falvakban és községekben. A törvénytervezet már megjelent a tanács hivatalos oldalán – közölte a TSZN december 28-án.

A tervezet kilátásba helyezi, hogy a helyi TCK-k önállóan vezetnék a sorozottak, hadkötelesek és tartalékosok nyilvántartását. A központok helyben nyújtanának közigazgatási és szociális szolgáltatásokat, valamint gyorsabban intéznék a halasztások megadását.

Az új toborzóközpontok létrehozása egyszerűbbé és gyorsabbá tenné az eljárásokat, mivel az érintetteknek nem kellene a járási központokba utazniuk az ügyintézés miatt.

Az államra nézve az intézkedés növelheti a mozgósítás hatékonyságát.

(Nyitókép: illusztráció)

Kárpátalja.ma