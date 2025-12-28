Törvénytervezetet nyújtanak be falusi toborzóközpontok létrehozására
Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa toborzóközpontok létrehozását kezdeményezi a falvakban és községekben. A törvénytervezet már megjelent a tanács hivatalos oldalán – közölte a TSZN december 28-án.
A tervezet kilátásba helyezi, hogy a helyi TCK-k önállóan vezetnék a sorozottak, hadkötelesek és tartalékosok nyilvántartását. A központok helyben nyújtanának közigazgatási és szociális szolgáltatásokat, valamint gyorsabban intéznék a halasztások megadását.
Az új toborzóközpontok létrehozása egyszerűbbé és gyorsabbá tenné az eljárásokat, mivel az érintetteknek nem kellene a járási központokba utazniuk az ügyintézés miatt.
Az államra nézve az intézkedés növelheti a mozgósítás hatékonyságát.
(Nyitókép: illusztráció)