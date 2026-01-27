Továbbra is működnek a Legyőzhetetlenségi pontok Beregszászban

A Beregszászi kistérségben továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a melegedők, a Legyőzhetetlenségi pontok zavartalan működésére, hiszen stabilitásuk alapvető fontosságú a közösség lakói számára.

Babják Zoltán polgármester tájékoztatása szerint a térség összes melegedője folyamatosan ellátja feladatait, biztosítva a lakosok számára a szükséges támogatást. Az ide érkezők felmelegedhetnek, feltölthetik mobilkészülékeiket, fogyaszthatnak forró italt, és annyi időt tölthetnek el, amennyire szükségük van. Áramkimaradás esetén a pontok generátorokkal rendelkeznek, így működésük nem szakad meg.

Jelenleg Beregszász városában két melegedő üzemel, azonban amennyiben az áramszünet 24 óránál tovább tart, további pontok nyílnak meg a lakosság ellátásának biztosítása érdekében. A kistérség többi településén minden adminisztratív épületben található melegedő, amelyek a munkanapokon fogadják az ott élőket.

Külön figyelmet kapnak az idősek otthonában élő személyek is: számukra biztosított a meleg környezet, az ellátás folyamatos, az étkeztetés zavartalan, így biztonságban és komfortosan élhetik mindennapjaikat.

Babják Zoltán kiemelte, hogy a melegedők működése a közösség biztonságának alapját jelenti, és minden intézkedésst megtesznek annak érdekében, hogy a lakosság megfelelő támogatást kapjon a hideg időszakban.

