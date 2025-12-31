Továbbra is tilos a tűzijátékok használata Ukrajnában

A hadiállapot ideje alatt szigorúan tilos a pirotechnikai eszközök – tűzijátékok, petárdák, rakéták – árusítása és használata Ukrajnában – emlékeztet a Beregszászi Városi Tanács a Facebook-oldalán december 31-én.

„Ünnepeljünk zajos robbanások nélkül – a családi meghittség, a közös beszélgetés és a békés ünnep sokkal inkább illenek az alkalomhoz”

– írják a bejegyzésben.

Kiemelték: a hangos robbanások a harcok hangjait idézik, és erős stresszt válthatnak ki a gyermekekből, idősebbekből és azokból, akik harci cselekményeket éltek át.

A pirotechnikai eszközök használata háborús környezetben veszélyes provokációnak minősülhet. A szabályok megsértése pénzbírsággal vagy adminisztratív felelősségre vonással járhat.

Kárpátalja.ma