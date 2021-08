Továbbra is van lehetőség a kárpátaljaiak oltására Barabáson és Záhonyban

Magyarország július elején megnyitotta és továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét a hazánkkal közös határok mentén élők számára is, ezzel is tovább növeljünk hazánk és a külhoni magyarok járvány elleni védettségét. A magyarországi oltás lehetősége minden 18 év feletti Kárpátalján élőnek is biztosított. Augusztustól annyi a változás, hogy a lónyai határátkelőnél megszűnik az oltópont, Barabáson és Záhonyon viszont továbbra is működik.

Ki jogosult oltásra?

Az oltásra Kárpátalja megye 18 év feletti lakosai jogosultak, magyar és nem magyar állampolgárok egyaránt.

Kell regisztrálni oltásra?

Az oltóponton kell regisztrálni oltásra. A jogosult az oltóponton a védőoltás felvételekor az alábbi adatokat köteles megadni:

· Név

· Születési idő

· Személyazonosító igazolvány okmányazonosítója

· Útlevél okmányazonosítója

· Lakcím igazolás – Az oltóponton köteles a szomszédos országban kiállított, nevére szóló közokirattal igazolni, hogy a fenti közigazgatási egység területén található településen lakóhellyel rendelkezik

· Elérhetőségek: e-mail és telefonszám

· Hozzájáruló nyilatkozat az oltáshoz. Letölthető a koronavirus.gov.hu honlapról: Hozzájáruló nyilatkozat / Statement of consent (magyar-angol nyelven), Hozzájáruló nyilatkozat / Statement of consent / Zayava pro zgodu (Заява про згоду) – magyar-angol-ukrán nyelven.

Mit kell hozni az oltásra?

Kérjük az oltandókat, hogy mindenképpen hozzák magukkal személyi irataikat, útlevelüket és a lakcímüket igazoló közokiratot, mert ezek bemutatása nélkül nem vehetik fel az oltást.

Kérjük az oltásra érkezőket, hogy hozzanak bőségesen ivóvizet magukkal!

Mely határátkelőkön érkezhetnek oltásra?

A kárpátaljaiak a belügyminiszter által kijelölt határátkelőhelyeken tudnak oltás céljából belépni Magyarországra:

Záhony vasúti határátkelőhely,

Barabás közúti határátkelőhely,

A jogosultak a Magyarországra történő belépésük során a szomszédos országban kiállított, névre szóló közokirattal kötelesek igazolni, hogy a fenti közigazgatási egység területén található településen lakóhellyel rendelkeznek.

Hol történik az oltás?

Miután Ukrajna nem része a schengeni övezetnek, a határátlépéssel kapcsolatban a következő szabályok kerülnek alkalmazásra:

A kárpátaljaiakat a határátlépéskor kijelölt oltópontba irányítják. Ezek lehetnek a fenti határátkelőhelyeken (Záhony, Barabás) kialakított oltópontok, szükség esetén akár odahelyezett oltóbuszok, illetve határ közeli kijelölt oltópontok is.

Az oltásra jogosult a Magyarország területére történő belépése napján köteles a kijelölt oltóponton a védőoltás beadatása céljából megjelenni, és a védőoltás beadását követően, vagy ha a védőoltás beadására bármely okból nem kerül sor, nyomban, de legkésőbb 24 órán belül Magyarország területét elhagyni.

Milyen vakcinával történik az oltás?

A kárpátaljaiak oltása Janssen vakcinával történik (ebből elég egy oltás).

Hogyan lehet magyar védettségi igazolványt kérni?

Az oltásra jogosultak automatikusan nem kapnak magyar védettségi igazolványt, csak akkor, ha a jogosult ezt külön kérelmezi az oltóponton. A jogosult erre vonatkozó kérelme esetén a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadással kell kézbesíteni.

Aki határmentén élő külhoni magyar állampolgár és/vagy magyar igazolvánnyal rendelkezik

Felhívjuk a figyelmet, hogy a TAJ-nélküli külhoni magyar állampolgárok és magyar igazolvánnyal rendelkezők továbbra is folyamatosan tudnak regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, és az érvényes regisztrációjuk után automatikusan tudnak oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu portálon.

Forrás: koronavirus.gov.hu