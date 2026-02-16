Végzett gyermekeivel, majd öngyilkos lett egy férfi Lemberg megyében

Tragédia történt február 15-én a Lemberg megyei Sztanyiszlavcsik faluban. Egy lakóházban két kiskorú – egy 13 és egy 15 éves gyermek –, valamint 42 éves édesapjuk holttestére bukkantak a hatóságok.

Az előzetes információk szerint a férfi vadászfegyverrel végzett gyermekeivel, majd önkezével vetett véget életének. Az eset körülményeit nyomozócsoport, kriminalisztikai szakértők és más szolgálatok vizsgálják.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A nyomozás folyamatban van.

A tragédiára Makszim Kozickij, a Lembergi Megyei Katonai Közigazgatás vezetője is reagált. Mint írta, a családot a környezetük rendezett, problémamentes életűként jellemezte, és nem voltak anyagi problémáik sem. Hangsúlyozta, hogy az ügyet személyes felügyelete alatt tartja.

Kárpátalja.ma/nv.ua.ukr