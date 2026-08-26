Tragédia a Beregszászi járásban: meghalt egy 11 éves fiú

Egy 11 éves fiú halt meg augusztus 25-én este a Beregszászi járásban található Árdánházán (Ardanovo). A rendőrség közlése szerint a gyermek halálának körülményeit vizsgálják, a jelenlegi adatok alapján az öngyilkosság lehetőségét is vizsgálják.

A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus 25-én 23 óra körül érkezett bejelentés a mentőszolgálat munkatársaitól, akik Árdánházán egy 11 éves fiú halálát állapították meg. Az előzetes orvosi megállapítás szerint a halál fulladás következtében állhatott be.

A helyszínre a Beregszászi járási rendőrkapitányság munkatársai érkeztek. Az elsődleges intézkedések során megállapították, hogy a gyermek halálának előzetes változata az akasztás útján elkövetett öngyilkosság. A fiú holttestét a vele együtt élő nagymamája találta meg.

A rendőrség közlése szerint a bíróság korábban az édesapánál jelölte ki a gyermek lakóhelyét. Az apa jelenleg hosszabb ideje külföldön tartózkodik, az édesanya pedig – akitől nem vonták meg a szülői jogokat – Kárpátalja megyén kívül él. A család a rendelkezésre álló információk szerint nem szerepelt a nehéz élethelyzetbe került családok nyilvántartásában.

A helyszíni szemle során a nyomozók tárgyi bizonyítékokat foglaltak le, köztük a gyermek mobiltelefonját is, amely fontos lehet az eset körülményeinek tisztázásában.

A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, mi vezethetett a tragédiához, és hogy érhette-e a gyermeket konfliktus, pszichés nyomás, illetve állhatott-e az eset hátterében harmadik személy vagy az interneten elérhető tartalom.

Az ügyben a Beregszászi járási rendőrség a Büntető Törvénykönyv 115. cikke 2. részének 2. pontja alapján indított büntetőeljárást. A gyermek holttestét igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra küldték a halál pontos okának megállapítása érdekében.

A nyomozás folyamatban van, az eljárás feletti ügyészi felügyeletet a Beregszászi Járási Ügyészség látja el.

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