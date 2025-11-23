Tragikus tűzeset Cserkaszi megyében: négy gyermek életét vesztette

Halálos kimenetelű tűzeset történt november 22-én este Cserkaszi megyében – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata a Telegramon.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint egy aggódó édesanya tett bejelentést arról, hogy tűz borította be a lakóházat, ahol a gyermekei tartózkodnak.

A helyszínre kiérkező tűzoltók gyorsan lokalizálták az 56 négyzetméteren pusztító lángokat, majd behatoltak a házba. Az azonnali beavatkozás ellenére három gyermek holttestét, valamint feltehetően a negyedik gyermek maradványait találták meg.

Az áldozatok 2018-ban, 2020-ban és 2025-ben születtek. Egy 2017-ben született gyermeket elsőfokú égési sérülésekkel és szén-monoxid-mérgezéssel szállítottak kórházba.

A tűz keletkezésének okát vizsgálják.

Kárpátalja.ma