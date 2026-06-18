Trambulinbalesetben sérült meg egy 10 éves fiú
Kórházba került egy 10 éves fiú, miután játék közben balesetet szenvedett egy trambulinon a Munkácsi járásban.
Előzetes információk szerint a szerkezet beszakadt. A fiú a zuhanás következtében a trambulin alatt található fa alapzatnak ütötte a hátát.
A helyszínre kiérkező sürgősségi mentők ellátták a gyermeket, majd kórházba szállították.
A vizsgálatot követően az orvosok úgy döntöttek, hogy a további kezelés érdekében a fiút a Megyei Gyermekkórházba helyezik át.
A 10 éves fiatalnál az ágyéki gerincszakasz és a medence zúzódását diagnosztizálták, valamint a jobb combján vérömlenyt állapítottak meg.
A baleset pontos körülményeit jelenleg vizsgálják.
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