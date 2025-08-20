Királymezőtől Kőrösmezőig húzódó túravonalat adnak át

Kárpátalján túraútvonalat adnak át augusztus 31-én – közölte a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció turizmusért felelős osztálya.

Az első, 55 km hosszú szakasz Királymezőt (Uszty-Csorna) és Kőrösmezőt (Jaszinya) köti össze a Kárpátok erdészetein keresztül.

A teljes útvonalat 400 km hosszúságúra tervezik, amely Kisbereznától (Malij Bereznij) egészen a román határig húzódik majd.

A turisták Szlovákia, Magyarország és Lengyelország felől is csatlakozhatnak az útvonalhoz.

A kezdeményezés Ukrajna zászlajának és függetlenségének méltatásához kapcsolódóan valósul meg.

