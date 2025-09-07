Eszméletét vesztette egy túrázó a Hoverlán

Feleségével a Hoverlára indult kirándulni egy feketetiszai (Csorna Tisza) lakos szeptember 6-án. A túra kis híján tragédiával végződött – írja a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Kárpátaljai Főosztálya.

A harmincnyolc éves férfi út közben rosszul lett. A feleség azonnal mentőket hívott, illetve elsősegélyben részesítette párját a szakemberek kiérkezéséig.

Mire a rahói hegyimentők a helyszínre értek, a túrázó már elvesztette eszméletét. A szakemberek stabilizálták az állapotát, majd Láposmező (Luhi) községbe szállították, ahol átadták a mentőknek.

