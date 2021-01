Turistadömping Fülöpfalván

Az igazi havas tél beköszöntével jobban kedvet kapunk a szabadban való időtöltésre. Csábít minket a hófehér táj, a szánkózás és síelés lehetősége, a téli csodavilágban pedig a jóval fagypont alatti hőmérséklet is elviselhetőbbnek tűnik.

Vidékünk egyik legkedveltebb téli üdülőhelye az ökörmezői járási Fülöpfalva (Pilipec) és környéke, melyet ezen a hétvégén is rengetegen kerestek fel. Itt nemcsak a télisportok szerelmesi hódolhatnak szenvedélyüknek, hanem a kezdő sportolók, valamint a családdal érkezők is megtalálhatják a nekik legjobban tetsző kikapcsolódási lehetőséget. A Borzsa-havasok ezen részén többféle szórakozási lehetőség is adott: a gyermekes családok szánkóval vagy hófánkon, a kezdő vagy tapasztaltabb sportolók pedig sítalpon vagy snowbordon is meghódíthatják a Kárpátok domborulatait. Motoros szánnal vagy platós hókotróval a magasabb csúcsok is elérhetőbbek.

Különösen kedvelt a Gemba-hegy oldalába vezető sífelvonó, hisz a hegyoldalról nemcsak a sportolni vágyók ereszkedhetnek le, de a meseszép táj a kirándulókat is elcsábítja. A felvonóból kiszállva több lehetőség közül is választhatunk: motoros szánnal vagy hókotróval eljuthatunk a Gemba-hegyre (vagy a vonulat többi csúcsára is), de az elszántabb túrázók akár gyalog is teljesíthetik a távot. Aki nem szeretne a téli természetben barangolni, az megmelegedhet a hegyoldalon található étteremben vagy teázóban.

Ebben az időszakban a legnagyobb a forgalom, így már a felvonó pénztára előtt is kígyózó sorokkal találkozhatunk. Lockdown ide vagy oda, meg kell jegyeznünk: távolságtartás nulla, szájmaszkot senki nem visel, és minden szolgáltatóegység teltházzal üzemel.

Fotó: Kárpátalja.ma/Horváth Gabriella

Fülöpfalva másik nevezetessége a Sipot-vízesés, mely a mostani időjárásnak köszönhetően különösen szép látványt nyújt. Aki nem gyalog szeretné megtenni a vízeséshez vezető utat, az a szalmával fedett lovas szánt is kipróbálhatja. A rendhagyó közlekedési eszköz 30 hrivnya fejében visz fel minket a pénztárig.

Ha már szóba kerültek az anyagiak, beszéljünk a szolgáltatások áráról is. A síléc vagy snowbord napi kölcsönzési díja 150 hrivnyába kerül; a lánctalpas hótraktor 100, míg a motoros szán 300 hrivnya fejében vehető igénybe. A sífelvonó ára a tavalyi árakhoz képest valamelyest emelkedett: egyirányú közlekedésért 80, a fel-le útért 150 hrivnyát kell fizetnünk. A gasztronómiát tekintve elég változatosak az árak, hisz az útszéli árusoknál olcsóbban kóstolhatjuk meg a vidék jellegzetes ételeit, mint a környék éttermeiben. Egy adag bográcsos 60–95 hrivnya, a bános 80–100 hrivnya, száz gramm saslik 60–85 hrivnya között mozog, 250 ml forralt borért pedig 30–65 hrivnyát kérnek el helytől függően.

Ha kikapcsolódásra és szórakozásra vágyunk, megéri felkeresni Fülöpfalva síterepét, ahol minden kiránduló számára adott a lehetőség a tökéletes téli kikapcsolódásra.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma