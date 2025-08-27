Háromszor csaptak fel a lángok kedden Kárpátalja ökoszisztémájában
Három tűzeset történt a nyílt terepen Kárpátalján augusztus 26-án, ebből egy szeméttűz volt, két esetben pedig a száraz fű kapott lángra.
A kárpátaljai Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) összesítője szerint kedden négy tűzesetből három az ökoszisztémában történt.
Délután Ungváron, a Minaji utcában 20 négyzetméteren égett a szemét. A Técsői és a Munkácsi járás egy-egy helyszínén fél hektár száraz fű égett le.
Személyi sérülés egyik esetben sem történt.
A megyei DSZNSZ adatai szerint
Kárpátalján idén 1 226 tűzeset történt a természetben, összesen 1 069,19 hektáron keletkezett kár.
