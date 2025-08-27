tűz

Háromszor csaptak fel a lángok kedden Kárpátalja ökoszisztémájában

Sz. Kárpáthy Kata Közélet

Három tűzeset történt a nyílt terepen Kárpátalján augusztus 26-án, ebből egy szeméttűz volt, két esetben pedig a száraz fű kapott lángra.

A kárpátaljai Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) összesítője szerint kedden négy tűzesetből három az ökoszisztémában történt.

Délután Ungváron, a Minaji utcában 20 négyzetméteren égett a szemét. A Técsői és a Munkácsi járás egy-egy helyszínén fél hektár száraz fű égett le.

Személyi sérülés egyik esetben sem történt.

A megyei DSZNSZ adatai szerint

Kárpátalján idén 1 226 tűzeset történt a természetben, összesen 1 069,19 hektáron keletkezett kár.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció, Kárpátalja.ma