Tűz pusztított a Huszti járásban

Tűz ütött ki egy lakóházban a huszti járási Hátmeg (Zahattya) községben október 1-jén – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán csütörtökön.

A házból kiáramló füstöt a szomszédok vették észre, ők értesítették a tűzoltókat. A tüzet a ház lakói és a tűzoltók megpróbálták önerőből eloltani, az erős szél miatt azonban nem sikerült.

A helyszínre kiérkező tűzoltóknak másfél órába telt, mire megfékezték a 150 négyzetméteren pusztító lángokat. A tűz megrongálta ház tetőszerkezetét és a háztartási cikkek nagy részét.

A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk mértékét szakértők vizsgálják.

