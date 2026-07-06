Tűz ütött ki egy beregszászi szaunában

Július 6-án a hajnali órákban tűzesethez riasztották a katasztrófavédelmi szolgálat munkatársait Beregszászban. A lángok a II. Rákóczi Ferenc utcában található egyik szaunában csaptak fel.

Az eset következtében mintegy 20 négyzetméteren megsemmisült a tetőszerkezet fa lécezése.

A tűz keletkezésének okát, valamint a keletkezett anyagi kár mértékét jelenleg is vizsgálják.

A nyitókép illusztráció

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