Tűz ütött ki egy beregszászi szaunában
Július 6-án a hajnali órákban tűzesethez riasztották a katasztrófavédelmi szolgálat munkatársait Beregszászban. A lángok a II. Rákóczi Ferenc utcában található egyik szaunában csaptak fel.
Az eset következtében mintegy 20 négyzetméteren megsemmisült a tetőszerkezet fa lécezése.
A tűz keletkezésének okát, valamint a keletkezett anyagi kár mértékét jelenleg is vizsgálják.
A nyitókép illusztráció
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