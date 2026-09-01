Tűz ütött ki egy lakásban a Munkácsi járásban

Kigyulladt egy lakás a munkácsi járási Kislécfalván (Lecovica), miután egy férfi égő gyufával próbálta ellenőrizni, van-e gáz a palackban – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán szeptember 1-jén.

A feltételezések szerint gázszivárgás miatt hirtelen fellángolt a gáz. A lángok előbb a lakkozott ajtóra, majd a lakásban található használati tárgyakra is átterjedtek.

A lakás erkélyén egy nő is tartózkodott, aki a keletkezett füstöt belélegezte, és rosszul lett. A férfi égési sérüléseket szenvedett a kezén.

A helyszínre a munkácsi tűzoltók érkeztek, akik a nőt biztonságosan kimenekítették a lakásból. A férfi saját maga jutott el a mentőautóhoz. Mindkettőjüket a Szent Márton Kórházba szállították kivizsgálásra.

A tüzet kevesebb mint egy óra alatt teljesen eloltották. A lángok használati tárgyakat semmisítettek meg, és megrongálták az erkélyajtót, a tűzoltóknak azonban sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz az egész lakásra vagy a szomszédos otthonokra is átterjedjen.

A tűzoltóság ismételten figyelmeztet: gázpalack közelében tilos nyílt lánggal ellenőrizni az esetleges gázszivárgást.

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