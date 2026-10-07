Tűz ütött ki egy melléképületben Beregsomban

Tűz ütött ki október 6-án egy gazdasági épületben Beregsomban, a Petőfi utcában – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A tűzjelzés 14 óra 49 perckor érkezett a katasztrófavédelemhez, miután a helyiek észrevették, hogy füst szivárog ki az épület teteje alól. Azonnal értesítették a tűzoltókat és az épület tulajdonosát.

A lángok megfékezésében a beregszászi, a nagydobronyi, valamint a derceni önkéntes egyházi tűzoltók vettek részt. A tüzet 15 óra 29 percre sikerült megfékezni, 15 óra 56 percre pedig teljesen eloltották.

A tűzben gazdasági eszközök, valamint a tetőszerkezet és a födém mintegy 35 négyzetméteren megsemmisült. A tűzoltóknak azonban sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok az egész épületre átterjedjenek.

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