Tűzeset az Ungvári járásban

Kellemetlen meglepetéssel indult a péntek este az ungvári járási Felsődomonya (Onokivci) községben – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.

Egy családi háznál történt tűzeset. A tulajdonos hozzátartozói vették észre, hogy füst szivárog a lakóház tetőszerkezete alól.

A kiérkező tűzoltók kevesebb mint másfél óra alatt eloltották a mintegy 30 négyzetméteres területen tomboló tüzet. A lángok a tető egy részét megsemmisítették, valamint megrongálták a háztartási berendezések egy részét, ugyanakkor a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz az egész épületre átterjedjen.

Személyi sérülés nem történt. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.

