Hatalmas tűz pusztított az aknaszlatinai piacon

Tűz ütött ki szombat este egy kétszintes piaci épületben Aknaszlatinán. A lángok gyorsan terjedtek, és több helyiséget, valamint raktáron tárolt árut is elpusztítottak.

A katasztrófavédelmet kijevi idő szerint 23 óra 5 perckor riasztották a Sport utcai épülethez. Szemtanúk siettek a tulajdonosok segítségére, és az első emeleten lévő ingóságok kimentéséhez láttak. Az erős szél és a sok gyúlékony anyag miatt a tűz gyorsan átterjedt az épület különböző részeire.

Az oltásban 23 tűzoltó és nyolc jármű vett részt a técsői, rahói és nagybocskói egységektől, valamint a helyi kistérség biztonsági központjától. Két irányító járművet is bevetettek.

A lángokat éjfél után 24 perccel, mintegy 1500 négyzetméteren sikerült lokalizálni, és 3 óra 7 perckor oltották el teljesen a tüzet.

Megsemmisült az épület második emelete, a közös tető alatt található szomszédos helyiségek, valamint a raktárakban tárolt áruk. A földszinten működő gyógyszertár és kisbolt helyiségei is megrongálódtak.

A tűz keletkezésének okát és az okozott kár értékét a rendvédelmi szervek vizsgálják.

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