Hatalmas tűz ütött ki egy népszerű üdülőközpontban a huszti járási Iszkán (Izki). A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának jelentése szerint kijevi idő szerint 16.19-kor kaptak értesítést a központ hotelépületében terjedő lángokról.

Az oltásban 42 tűzoltó vesz részt 9 járművel. Munkájukat az erős szél, az épület faszerkezete és a vízhiány egyaránt nehezíti.

A tűzesetről Vitalij Glagola osztott meg egy videófelvételt a közösségi médiában.

Az ismert újságíró szerint sérültekről egyelőre nincs információ.

