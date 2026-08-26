Kigyulladt egy lakóház a Huszti járásban

Tűz ütött ki kedd reggel egy lakóházban a huszti járási Mihálka (Krajnikovo) Új utcájában.

A lángokat egy helyi lakos vette észre, aki éppen munkába tartott, és sűrű füstöt látott kiáramlani az épület egyik ablakából. Mivel a ház tulajdonosai nem tartózkodtak otthon, a férfi azonnal értesítette a katasztrófavédelmet a 101-es segélyhívón.

Elsőként a viski tűzoltók érkeztek a helyszínre, majd a huszti egységek is bekapcsolódtak az oltásba. A lángok teljes felszámolásához a katasztrófavédelem munkatársainak 36 percre volt szükségük.

A tűz mintegy 60 négyzetméteren megrongálta a falakat és a berendezési tárgyakat, a gyors beavatkozásnak köszönhetően azonban sikerült megakadályozni, hogy a lángok az egész épületre átterjedjenek.

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