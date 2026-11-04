Tűz ütött ki egy garázsban Munkácson

A tűzoltók munkájának köszönhető, hogy egy munkácsi garázsban keletkezett tűz nem terjedt át a fölötte álló lakóházra. A lángok egy Mazda 5 típusú személyautót rongáltak meg, valamint a gárzsban tárolt ingóságokat. A tüzet feltehetően egy töltőn hagyott akkumulátor okozta.

A balesetről kedd reggel érkezett bejelentés a város Pivovarna utcájából. A környékbeliek, miután észrevették a füstöt, értesítették az ingatlan tulajdonosát, majd a 101-es segélyhívót tárcsázták.

A katasztrófavédelem beszámolója szerint az 55 éves háztulajdonos előző nap töltőre tette az autó akkumulátorát a lakóépületben kialakított garázsban, majd munkába indult.

A helyszínre érkező tűzoltók speciális eszközökkel nyitották ki a garázs ajtaját. Odabent a gépkocsi már lángokban állt. A sűrű füst miatt gázálarcban dolgoztak a szakemberek. A járművet kitolták a helyiségből, majd húsz perc alatt eloltották a 23 négyzetméteren pusztító tüzet.

A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz az épület más részeire is átterjedjen.

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