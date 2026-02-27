Magára hagyott kályha okozott háztüzet Alsóvereckén

Tűz ütött ki egy lakóházban február 26-án, a kora esti órákban a munkácsi járási Alsóvereckén (Nizsnyi Vorota). A ház tulajdonosa tüzet rakott a fűtőeszközben, majd elment hazulról.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának szerint a ház már lángokban állt, mire a nő hazaért. Segélyhívására előbb az alsóvereckei tűzoltók érkeztek ki, majd volóci kollégáik is csatlakoztak hozzájuk.

A 80 négyzetméteren pusztító tüzet közös erővel sikerült megfékezniük. Munkájuknak köszönhetően nemcsak a szomszédos épület és egy közeli istálló, de a kigyulladt ház egy része is megmenekült.

Kárpátalja.ma