Leégett egy áfonyaültetvény raktárépülete Nagylucskán

Tűz ütött ki egy vállalkozás raktárépületében Nagylucskán (Veliki Lucski), a Latorca utcában. A lángok mintegy 200 négyzetméteres területet érintettek, ám a munkácsi tűzoltóknak sikerült időben megfékezniük a tüzet, megakadályozva annak továbbterjedését.

A tűzesetről szóló bejelentés az esti órákban érkezett a mentőszolgálatokhoz. A lángok egy egyszintes, fémszerkezetű raktárépületben csaptak fel, amely egy helyi vállalkozás tulajdonában állt.

A tűzoltók valamivel több mint egyórás megfeszített munkával eloltották a tüzet, és megakadályozták, hogy a lángok átterjedjenek a közvetlen közelben található áfonyaültetvényre, amely így nem szenvedett károkat.

A tűz keletkezésének okát és az anyagi kár mértékét szakértők vizsgálják.

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