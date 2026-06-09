Leégett egy áfonyaültetvény raktárépülete Nagylucskán
Tűz ütött ki egy vállalkozás raktárépületében Nagylucskán (Veliki Lucski), a Latorca utcában. A lángok mintegy 200 négyzetméteres területet érintettek, ám a munkácsi tűzoltóknak sikerült időben megfékezniük a tüzet, megakadályozva annak továbbterjedését.
A tűzesetről szóló bejelentés az esti órákban érkezett a mentőszolgálatokhoz. A lángok egy egyszintes, fémszerkezetű raktárépületben csaptak fel, amely egy helyi vállalkozás tulajdonában állt.
A tűzoltók valamivel több mint egyórás megfeszített munkával eloltották a tüzet, és megakadályozták, hogy a lángok átterjedjenek a közvetlen közelben található áfonyaültetvényre, amely így nem szenvedett károkat.
A tűz keletkezésének okát és az anyagi kár mértékét szakértők vizsgálják.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →