Nagy területen ég a száraz növényzet Nagyszőlősön

Jelentős kiterjedésű tűz pusztít Nagyszőlősön, ahol száraz fű és nád kapott lángra. A tűzoltók már több mint egy napja dolgoznak a lángok megfékezésén.

A katasztrófavédelemhez augusztus 24-én, a kora esti órákban érkezett bejelentés az Ivan Franko utcában történt tűzesetről. A tűz egy kiszáradt tó területén keletkezett, ahol nád és egyéb növényzet kapott lángra. Az erős széllökések miatt a tűz gyorsan terjedt.

Az oltás kedden továbbra is tart, a lángok jelenleg mintegy 2 hektáron pusztítanak, miközben a tűz által már érintett terület nagysága eléri a 10 hektárt. A lángok egy 14 négyzetméteres udvari melléképületet is megrongáltak.

A helyszínen 35 ember és hét tűzoltójármű dolgozik. A Kárpátaljai Katasztrófavédelmi Szolgálat 21 munkatárssal és hat járművel vesz részt a munkálatokban, a nagyszőlősi, ilosvai, huszti és tiszaújlaki egységek bevonásával. Emellett az „Ukrajna Erdői” állami vállalat megyei kirendeltsége 14 munkatárssal és egy járművel segíti az oltást.

A munkálatokat az erős szél és a kedvezőtlen időjárási körülmények nehezítik. A tűzoltók és az erdészet munkatársai folytatják a lángok lokalizálását és a tűz teljes felszámolását.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →