Tűzeset a Beregszászi járásban

Szeptember 17-én az éjjeli órákban tűzesetről érkezett bejelentés a beregszászi járási Nyíresújfaluból (Dunkovica). A település főutcáján kapott lángra egy lakóépület – írja honlapján a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Kárpátaljai Főosztálya.

A tüzet a szomszédok vették észre, és megpróbálták vödrökkel akadályozni a terjedését. Igyekezetük sajnos nem járt sikerrel.

A munkácsi és ilosvai (Irsava) tűzoltó egységek siettek ki a helyszínre. A sűrű füst miatt gázálarcban dolgozó tűzoltóknak a vészhívástól számított két órán belül sikerült lokalizálniuk majd eloltaniuk a tüzet.

A 105 négyzetméteres lakóház teljesen leégett, a lángok részben az egyik szomszédos lakóházat is megrongálták.

Kárpátalja.ma

Forrás: zk.dsns.gov.ua