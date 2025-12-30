Leégett egy rönkház az Ungvári járásban

December 30-án, kijevi idő szerint 8.15-kor az ungvári járási Turjamezőre (Turja Poljana) riasztották a tűzoltókat. A település Maljovnicsij nevű utcájában egy rönkházban keletkezett tűz.

A lángokat először az épület őrzésével megbízott személy vette észre, aki a tulajdonost értesítette telefonon. A tűzoltókhoz ezután érkezett a segélyhívást.

Sajnos a vészhelyzetet későn észlelték, így a perecsenyi és szolyvai egységek kiérkezésekor már a teljes épület lángokban állt. A 96 négyzetméteren pusztító tűz eloltása körülbelül egy órába telt.

A ház minden berendezési tárggyal együtt elpusztult, valamint egy közelben parkoló autó is megrongálódott. A szakemberek munkájának hála sikerült megakadályozni, hogy a tűz a szomszédos épületben is kárt okozzon.

Kárpátalja.ma