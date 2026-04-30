Garázstűz Csapon

Egy garázsban keletkezett tűzhöz riasztották a tűzoltókat Csapon április 29-én. A város Zahorodna utcájában terjengő füstöt egy szomszéd észlelte.

Segélyhívása nyomán a csapi és a nagydobronyi lánglovagok érkeztek a helyszínre. Itt a szakembereknek azzal kellett szembesülniük, hogy a garázsépületet elborító tűz már a lakóházat veszélyezteti.

Végül 25 perces munkával sikerült a lángokat eloltva megmenteni a házat. A 20 négyzetméteren pusztító tűz a garázs tetőszerkezetét és a benne tárolt értékeket is megsemmisítette.

Kárpátalja.ma