Tűzeset az ungvári járási Malomréten

Tűz ütött ki egy gazdasági épületben a Ungvári járáshoz tartozó Malomrét (Zsornava) községben. A lángok a lakóházat és a hátsó udvarban álló ZAZ Tavrija személygépkocsit is elérték. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz a szomszédos családi házakra is átterjedjen.

A katasztrófavédelemhez a hétfő esti órákban érkezett bejelentés. A ház 66 éves lakója az udvaron tartózkodott, amikor a gazdasági épületből áramló sűrű füstöt észrevette. Miután megbizonyosodott róla, hogy az ott tárolt széna kapott lángra, azonnal értesítette a mentőszolgálatot. A tűzoltók kiérkezéséig megpróbálta saját maga megfékezni a lángokat, de nem járt sikerrel. Közben a fülén szenvedett égési sérülést.

A Nagybereznai tűzoltók és a Fenyvesvölgyi kistérség biztonsági központjának munkatársai összehangolt munkával, közel másfél óra alatt oltották el a 240 négyzetméteren pusztító tüzet.

Megsemmisült a gazdasági épület tetőszerkezete és a benne tárolt széna, egy ZAZ Tavrija gépkocsit, valamint megrongálódott a lakóház földszintje. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a két szomszédos családi házat sikerült megóvni a lángoktól.

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