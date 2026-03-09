Tűzesetben halt meg egy 92 éves nő a Técsői járásban

Halálos kimenetelű tűzeset történt március 9-én hajnalban a técsői járási Alsóapsán – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata.

A lángokat a helyi lakosok vették észre, akik azonnal értesítették az illetékeseket.

A kiérkező egységek a helyszín átvizsgálása során a bejárati ajtó közelében rátaláltak egy 92 éves nő holttestére. Feltételezések szerint az idős asszony megpróbált kimenekülni az égő épületből, de már nem tudott kijutni.

A tűzoltók eloltották a lángokat. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen a szomszédos lakóházakra és melléképületekre.

Kárpátalja.ma