Tűzesetben vesztette életét egy idős férfi a Huszti járásban
Halálos kimenetelű tűzeset történt vasárnap reggel Sárdik (Zabolotne) községben – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán március 2-án.
A tűzoltók március 1-jén, kora reggel kaptak bejelentést a tűzesetről. A lángok oltása közben egy 1945-ben született férfi holttestére bukkantak a házban.
A tűz körülbelül 3 négyzetméteren rongálta meg a háztartási cikkeket.
A tűzeset okát és az anyagi károk mértékét szakértők vizsgálják.