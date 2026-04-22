Idén már 17 ember hunyt el tűzesetben Kárpátalján

Az év eleje óta megyénkben már 17 ember hunyt el tűzvész következtében. A legtöbb végzetes baleset a Huszti és a Técsői járásban történt. Az elhunytakon kívül 10 sérültje is van a kárpátaljai tűzeseteknek, köztük egy kiskorú is – olvasható a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Facebook-oldalán.

Csak az utóbbi 24 órában három emberéletet követelt a gondatlanság. Az első eset az ungvári járási Poroskőn (Poroskovo) történt. Egy Cehelna utcai lakóházban csaptak fel a lángok, a szakemberek oltás közben egy férfi holttestére bukkantak.

A Técső járás Lázi községében egy férfi és egy nő esett áldozatul a lakóházukban pusztító lángoknak.

A szolgálat munkatársai felhívják a figyelmet a tűzvédelmi szabályok betartásának fontosságára. Mindig figyeljünk az elektromos hálózat biztonságos működésére, ne hagyjunk felügyelet nélkül bekapcsolt fűtőtesteket, és legyünk óvatosak nyílt láng használata vagy tűzrakás esetén!

